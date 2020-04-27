تواضروس يشكل لجنة بابوية لإدارة دير الأنبا بيشوي بعد وفاة صرابامون

أعلنت مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصدار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ قرارًا باباويا بتشكيل لجنة للإشراف على دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بعد وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير الذي توفي في 8 مارس الماضي.

ونص القرار الذي حمل رقم 2 لسنة 2020 على أن تضم اللجنة: الراهب القمص أغابيوس، والراهب القمص دوماديوس، والراهب القمص أفرايم، والراهب القس مينا، والراهب القس ياكوبوس؛ لإدارة الدير والإشراف عليه روحيًا وماليًا والتدبير الرهباني؛ على أن يقدموا تقريرًا شهريًا عن هذة المسؤولية لحين اختيار رئيسًا الدير.

ودير الأنبا بيشوي يُعَد أكبر الأديرة العامرة بوادي النطرون، ويُنسب إلى الأنبا بيشوي الذي كان تلميذا للأنبا مقار، وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادي، وتبلغ مساحته نحو فدانين، ويضم 5 كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوي"؛ وهو أكبر كنائس وادي النطرون، بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، بجانب العديد من القلالي التي يقطن بها الرهبان، ومن المعروف أن البابا شنودة الثالث كان يلجأ إلى هذا الدير كل فترة للاعتكاف، وغالباً يكون للاحتجاج على أمر ما يرفضه.

وخرج من الدير العديد من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرزهم البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثاني.