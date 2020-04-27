طلب إحاطة ضد محلات البلاي ستيشن وكافيهات الإنترنت: تنتهك حظر التجوال

تقدم محمد سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بإجراءات حظر التجوال خلال شهر رمضان، ما يتطلب تكثيف الرقابة داخل تلك المناطق حفاظا على صحة المواطنين ومنع الاختلاط، حتى لا يؤدي في النهاية لكارثة انتشار الفيروس بشكل لا تستطيع الأطقم الطبية التعامل معه.

وأضاف سليم، أنّ هناك بعض المحلات الترفيهية مثل البلاي ستيشين وكافيهات الإنترنت، تخالف قرارات حظر التجوال، مستغلة عدم وجوده على الطرق الرئيسية، ما يتطلب التعامل مع الأمر بحسم لحين عبور أزمة فيروس كورونا بسلام، خاصة أنّ الوضع حتى الآن تحت السيطرة ويجب الحفاظ عليه.