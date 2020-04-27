رسميا.. "القوى العاملة" تعلن أول مايو إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، في بيان صادر اليوم، إنَّ هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم؛ إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدّرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وهنأ وزير القوى العاملة، جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.