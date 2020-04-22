القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفى طبيعيا في الأردن

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيًا حسان محمد محمد عامر، فضلًا عن إجراءات الدفن.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري حسان محمد محمد عامر، بمنطقة الشميساني بعمان، كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقاته.

وأوضح المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، أنه نظرًا للظروف الاستثنائية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرًا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، وتم إنهاء اجراءات دفن المتوفي في مقابر عين الباشا بالأردن.

ولفت المستشار العمالي إلى أن قام بالتواصل مع صاحب العمل بشركة هاني القدسي وشركاه، وذلك لمتابعة مستحقات المتوفي، فضلًا عن متابعة باقي المستحقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية .

كما تم تقديم صادق العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.