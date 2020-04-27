العصار وشعراوي يتابعان موقف تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيسي هيئتي النقل العام بالمحافظتين، لبحث آخر مستجدات التعاون في مجال الأتوبيسات الكهربائية.

وأشار العصار إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، واهتمام وزارة الإنتاج الحربي بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، نظرا للعائد الاقتصادي لتوفير النقد الأجنبي الذي يتم تخصيصها لاستيراد السولار والبنزين، فضلا عن انخفاض تكلفه التشغيل والصيانة والعائد البيئي والعائد منها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح العصار أنّ الوزارة تعاونت مع شركة فوتون الصينية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغرض توطين هذه الصناعة في مصر والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية ونشر استخدامها محليا وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أنّ تصنيع المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للقضاء على ظاهرة الازدحام وتخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة والإسكندرية والمدن الكبرى، إضافة إلى توفير خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّه على ضوء توسع الدولة في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في هذه المدن، مُثمِّنا توجه وزارة الإنتاج الحربي لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وأعرب محافظي القاهرة والإسكندرية، عن رغبتهم في تعميم تجربة الأتوبيس الكهربائي بغرض نشر ثقافة توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية، وأثنيا بنتائج تنفيذ تجربة تسير خط أتوبيس التحرير "عبدالمنعم رياض - التجمع الخامس".

وطلب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة لتنفيذ التجربة إلى 5 أتوبيسات، ومتابعة النتائج الإيجابية، بع أن تلاحظ رضا المواطنين عن توفير هذه الخدمة باستخدام الأتوبيسات الكهربائية لمميزاتها المتعددة.