الري: ننسق مع الزراعة بشأن المحاصيل "الشرهة للمياه"

كشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، ان هناك تنسيقا كامل بين وزراتي الزراعة والري، من خلال اللجنة الدائمة المشكلة من الوزارتين، لمناقشة آلية زراعة المحاصيل الذي تستخدم كميات مياه كبيرة أو ما يطلق عليها ذات "شراهة عالية للمياه" مثل الموز، والأرز، وقصب السكر.

وأضاف السباعي، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح" على "اكسترا نيوز"، أن هناك قرارت بتقنين زراعة الموز ، بحيث يتم تحديد الرقعة الزراعية له، حتى يكفي الاستهلاك المحلي، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة الذي يتم زراعته فيها بشكل عشوائي، مشيرا إن الوزارة معنيّة ايضا بتوفير المياه لتغطية كل احتياجات المواطنين، خاصة أن الطلب على المياه يزداد خاصة في شهر مايو مع بداية فصل الصيف بشكل كبير.

وتابع متحدث وزارة الري، أنهم يعملون أيضا حاليا على تطهير الترع للاستفادة منهم بشكل جيد، خاصة الترع ذات القاعات الصغيرة، وذلك لاستفادة منها في تعظيم الموارد المالية، في إطار الخطة القومية لترشيد المياه، والاستفادة من كل الموارد المالية، وايضا تأهيل الترع الغير مستغلة ، لتوفير كميات المياه المناسبة، ورفع كفأة وحدة المياه وتقليل الترب والتبخر.