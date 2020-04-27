بعد تسمم 16 شخصا.. حملات مكبرة على مصنعي البوظة بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتعاون مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومجلس مدينة المنشاة، والوحدة المحلية بالعسيرات، حملة مكبرة على مصنعي البوظة بدائرة مركز العسيرات، والتي تشتهر بصناعة البوظة، وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 7 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتساقط عليها الذباب.

وقال وائل الشقيري، نائب رئيس مدينة المنشاة، واحد المشاركين في الحملة أنه تم مداهمة عدد من الأماكن بقرية أولاد حمزة مركز العسيرات، عقب تسمم 16 شخصا بقرية الصلعا بمركز سوهاج، عقب تناولهم مشروب البوظة، مؤكدا أنه عقب مشاهدة عملية تصنيع البوظة اتضح أنها تتم في جو ملوث تماما، مؤكدا أن الحملات سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة لضبط المصنعين، وأكد الشقيري أنه تم ضبط ما يقرب من 7 أطنان من مشروب البوظة موضوعة في أماكن وأواني ملوثة.

وقال محمد حسن على، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج أن الحملة استهدفت مركز العسيرات، والتي تعتبر مصدر تصنيع مشروب البوظة في سوهاج والصعيد، لافتا إلى أنه بعد ورود إشارة لمديرية الصحة أن سبب إصابة 16 شخصا بقرية الصعا مشروب البوظة، تم الإعداد لحملة مكبرة لاستهداف المنطقة بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.

مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميه كبيرة من مشروب البوظة معبأة داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماوية وأيضا مصنعه داخل أوعيه الألومنيوم الرديء وبفحصها ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها وفي حاله تخمر وتنبعث منها رائحة كريهة ومصنعه في أماكن غير مرخصة وغير مستوفاة لأدني الشروط الصحية.

حرر محضر بالواقعة رقم 1069 لسنه 2020 جنح مركز شرطه العسيرات وجاري العرض على النيابة العامة.