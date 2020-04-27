ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 5806 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 91 ألفا و472 حالة، والوفيات إلى 5806 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحكومة ستعمل على تقسيم المدن إلى 3 ألوان أبيض وأصفر وأحمر، وفقًا لنسب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد روحاني، في كلمة خلال اجتماع للحكومة، أمس، أن البلاد ستقسم إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء طبقا لانتشار فيروس كورونا، ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم.

وأوضح أن الأبيض يرمز لخلو المدينة من الفيروس، والأحمر يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، تمهيدًا لإعادة فتح بعض المدن.