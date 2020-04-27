ميتسوبيشي تبدأ تصنيع دروع للوجه للحد من انتشار وباء كورونا

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتور الياباني،ة عن بدء إنتاج دروع للوجه للمساعدة في منع انتشار عدوى COVID-19، وستنتج دروعًا للوجه لتوفيرها للمؤسسات الطبية، جاء ذلك وفاً لما نشهر موقع الشركة.

وبدأت الشركة بإنتاج ما يقرب من 1500 درع للوجه شهريًا في مصنع "أوكازاكي" في مدينة "آيتشي"، وقد تبرعت شركة ميسوبيشي بها اليوم.

كما أنتجت الشركة الدروع بمصنعها "Pajero Manufacturing" في مدينة "جيفو"، علاوة على ذلك، تخطط شركة ميتسوبيشي للتبرع بها في مدينة "أوكاياما"، حيث يوجد مصنع للشركة بها.

ومن المقرر أن تعمل الشركة ستعمل على منع انتشار عدوى COVID-19، من خلال استخدام مرافق المصانع وخبرتها المزروعة في تطوير وإنتاج السيارات، مع التعاون مع الحكومات الوطنية والمحلية، وكذلك المنظمات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.