طقس حار وشبورة ورياح مثيرة للأتربة غدا.. وتوقعات بأمطار خفيفة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، ومعتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 30

شبين الكوم 17 29

طنطا 16 28

دمنهور 16 26

الإسكندرية 15 24

بلطيم 17 24

مطروح 15 21

السلوم 14 23

سيوة 20 29

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 31

السويس 20 30

العريش 15 24

رفح 14 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 30

نويبع 21 30

طابا 19 29

كاترين 12 25

الطور 19 30

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 32

بني سويف 17 32

المنيا 17 34

أسيوط 16 35

سوهاج 18 36

قنا 19 38

الأقصر 20 40

أسوان 21 41

أبو سمبل 22 41

الوادي الجديد 19 37

شلاتين 22 32

أبو رماد 22 34

حلايب 23 32

رأس حدربة 22 31