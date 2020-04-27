لمواجهة كورونا.. الكشف على العاملين بتطوير الطريق الصحراوي بالمنيا

نظمت مديرية الصحة في المنيا، اليوم الاثنين، قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك، ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، إن أعمال القافلة شملت قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.