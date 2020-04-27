البابا يلتقي الأنبا مكاريوس للاطمئنان على إيبارشية المنيا وأبوقرقاص

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص.

وذكرت إيبارشية المنيا، في بيان لها، أنّ الأسقف قدم التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالأصالة عن نفسه وعن مجمع كهنة الإيبارشية، والرهبان والراهبات، والمكرسين والمكرسات، والأراخنة، وجميع المؤسسات القبطية، ولجان الكنائس، والخدام والخادمات، وجميع أفراد الشعب.

وأشارت المطرانية إلى أنّ البابا اطمأن على أبنائه في الإيبارشية، وسير الأمور الرعوية، وارسل لهم التهنئة بالعيد، متمنيًا أن تزول محنة وباء فيروس كورونا سريعًا، وتعود الأمور إلى طبيعتها.

يذكر أنّ البابا تواضروس سبق وأكد في حوار مع "الوطن" نهاية العام الماضي، استقراره على تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص إلى 3 إيبارشيات.

وكان من المقرر أن يجلس البابا الأنبا مكاريوس على مدينة المنيا خلال الشهر المقبل، ويعين أسقفين جديدين إلى مدينة أبوقرقاص وكنائس شرق النيل بالمنيا، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيل سيامة الأساقفة الجدد إلى نوفمبر المقبل.