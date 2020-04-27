تسجيل 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 11.244، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة، بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، لن يصابوا بالعدوى مرة أخرى، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وحذرت المنظمة الحكومات من إصدار ما يعرف بـ"جوازات السفر المناعية" أو "شهادات خلو من الخطر"، وذلك في سياق تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذّرت المنظمة من أن إجراءات من قبيل إصدار تلك الجوازات أو الشهادات قد تزيد من احتمال انتقال الفيروس المسبب للمرض كوفيد-19.

ومن المرجح أن يتوّقف بعض المتعافين، الذين يفترضون أن مناعتهم قادرة على مواجهة المرض، عن اتباع إجراءات الوقاية، بحسب المنظمة.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن التخلص من وباء كوفيد-19 في العالم لا يزال في حاجة لوقت طويل، ولا سيما أن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.

وأكد المدير العام "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" أمام الوباء العالمي، مشيرا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد.