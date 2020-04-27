كفر الشيخ: رش الأماكن الحكومية والأسواق بشكل يومي لحماية المواطنين

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة مستمرة في عمليات الرش والتطهير على مدار اليوم، لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الفيروس.

وأضاف نور الدين، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج (هذا الصباح) ، الذي تقدمه أسماء مصطفي علي قناة "إكستر نيوز" ، أنه تم تخصيص وردية ثالثة لعمل عمال النظافة، بكامل المعدات، وذلك أثناء ساعات الحظر، حيث يتم نقل كل المخلفات الخارجة من المنازل في تلك الفترة، على أن يتم بعد ذلك رش الشوارع بالمواد المطهرةً، وفي الصباح الباكر يتم رش وتطهير الأماكن والمؤسسات الحكومية التي يتردد عليها المواطنين، ومكاتب البريد، والوحدات الصحية والمستشفيات وأماكن الصرف الآلي، والأسواق، وكل ذلك لحماية المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل أيضا تنفيذ توجيهات الدولة، للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما يتم إعادة الأرض الزراعية كما كانت تصلح للزراعة، بعد إزالة كل المخالفات الموجودة عليها، وتسليمها للجمعيات الزراعية المتواجدة في المحافظة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.