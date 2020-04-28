9 معلومات عن محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

تواصل وزارة النقل تنفيذ جميع مشروعاتها القومية في كافة مجالاتها، لخدمة الجمهور، والعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة بالعديد من الموانئ البحرية، حيث تواصل أعمال تنفيذ إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيف "55 -62"، لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة.

وترصد "الوطن" في 9 معلومات كل ما يتعلق بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهي كالتالي:

1- 10 % نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمحطة.

2- سينقل 8 ملايين متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كيلومترا من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية.

3- سيجري البدء في أعمال تحسين التربة في مطلع يونيو المقبل.

4- 6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بواقع 5 مليارات جنيه للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار جنيه لتجهيزها بمعدات التشغيل.

5- جرى تركيب عوامتين مضيئتين لتحديد المسار الآمن لحركة السفن وتسهيل حركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع.

6- تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.

7- انتشال عدد 29 عائقا من 38 مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الانتهاء مطلع مايو المقبل، وذلك لإزالة كافة العوائق التي تعترض تنفيذ أعمال مشروع المحطة.

8- الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية بالمحطة عام 2021.

9- المحطة متعددة الأغراض ستكون جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من 2022.