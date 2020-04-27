محافظ الإسماعيلية يجتمع مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، على أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب الإسماعيلية تحت قبة البرلمان.

وقال "بشارة" إن مهمتنا جميعا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها الذى يأتي على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة مع عدد من نواب البرلمان عن المحافظة ضم كل من النائب اللواء أشرف عمارة، والنائب أحمد بدران البعلي، والنائب العميد أحمد سعيد شعيب، والنائب عصام منسي.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عددا من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها .

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أنه يجرى حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة دونما أية استثناءات لأحد، مؤكدا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني الإسماعيلية .