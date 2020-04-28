الحكومة تعيد "القساوسة والشمامسة" لمظلة التأمينات والمعاشات

عقب عدة أشهر من سقوطهم من قائمة المنتفعين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، استدركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدم إدراج فئة "القساوسة والشمامسة المكرسون"، إلى أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

كانت المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والذي كان يحمل رقم 108 لسنة 1976، يضم في مادته الثالثة "القساوسة والشمامسة المكرسون"، قبل أن يخلو قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من تلك الفئة فيمن يسري عليهم التأمينات والمعاشات.

وبدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مطلع العام الجاري، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي له، عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء، على إصداره بعد طرح القانون لفترة من النقاش المجتمعي.

وعقب عرض الأمر على الوزيرة، أصدرت قرارا بصفتها مكلفة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقيام أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حمل رقم 101 لسنة 2020، بإعادة القساوسة والشمامسة المكرسون للانتفاع بأحكام التأمينات والمعاشات.

وقررت الوزيرة، بحسب قرارها، إدراج تلك الفئة ضمن بند "أصحاب الأعمال ومن في حكمهم" في نص القانون، على أن يسري عليهم الأمر اعتبارا من أول يناير الماضي، وهو الموعد الذي بدأ تنفيذ القانون الجديد فيه.

وبموجب القرار لن يتضرر أصحاب الفئة المنضمة جديدة للقانون من عدم إدراجهم فيه، حيث ستسري أحكامه عليهم بدءا من تاريخ تنفيذه.

وبموجب القانون تسري التأمينات على أصحاب تلك الفئة شريطة ألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عاما، ويشترط للانتفاع ألا من "أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"، في تصنيف القانون، حيث يمنع الجمع بين معاشين.

ونشر قرار الوزيرة بضم "القساوسة والشمامسة المكرسون" إلى أحكام القانون في عدد الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، رقم 97 لسنة 2020، ليبدأ العمل به رسميا.