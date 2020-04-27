كارثة في تركيا.. عدد وفيات مصابي كورنا دون الـ60 عاما 4 أضعاف أوروبا

قال أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور عثمان أرك، إن عدد الأشخاص تحت سن الـ60 عاما الذين يموتون في تركيا بسبب فيروس كورونا، بلغوا أكثر من 4 أضعاف من نظرائهم في أوروبا.

ففي حين أن فيروس كورونا الذي ينتشر في كل العالم لا يصيب صغار السن والشباب إلا بنسب خفيفة، فإن الإصابة لمن هم تحت سن الـ 15 تتراوح بين 10 - 15%، وعدد الوفيات لمن هم بين سن 20 - 50 تبلغ 2 في الألف، ونسبة الذين يدخلون العناية المركزة، وهم تحت سن الـ45 هي 12%.

وعلى الرغم من ذلك فإن الفيروس في تركيا يصيب الأطفال والشباب بصورة مخيفة وأكبر بكثير من أوروبا، حيث إن معدل الوفيات لمن هم دون الـ60 في تركيا 21.3 %، وهو معدل أعلى بـ4 أضعاف من نظيره في أوروبا، وأعلى بـ9 أضعاف من المعدل العالمي.