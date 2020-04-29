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محمود مسلم

تجربة التعليم عن بعد للجامعات المصرية في 7 خطوات

كتب:

سماح حسن
03:11 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
ارشيفية

ارشيفية

تواصلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع علماء مصر بالخارج، للاستفادة من تجربة التعليم عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية العالمية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وتلخصت الخبرات في الخطوات التالية:

-توفير نسخ مجانية للجامعات من برامج التعليم عن بعد.

-مناقشة كيفية امتحان الطلاب عن بعد.

-بث المحاضرات تليفزيونيا للطلاب بالأماكن التي تصل إليها تغطية الإنترنت بصعوبة.

-العمل على وضع مواد تعليمية توجه لأساتذة الجامعات والمدرسين والطلبة.

-عمل بحث علمي بأساليب حديثة، وكيفية اتباع معايير البحث العلمي الصحيح.

-التركيز على طرق الاستفادة من وسائل التعلم عن بعد.

-مساعدة المدرس على وضع منهجه وطرق إيصال المعلومة للطالب عبر هذا النظام.