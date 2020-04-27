المبعوث الأممي لليمن يعبر عن قلقه لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي

عبر مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم، في بيان عن قلقه بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض.

وقال إن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف جريفيث أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الفاعلين السياسيين بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.

وأشار إلى أن اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد.

وأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، رفضها لإعلان المجلس الانتقالي التنصل من اتفاق الرياض، معتبرة البيان الصادر عن المجلس السبت الماضي، تقويضًا لجهود المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلام وتحديًا صارخًا لكل الأدبيات والاتفاقيات ذات الصلة.

حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، واعتبرت إعلان المجلس تمرداً واضحاً وصريحاً على الحكومة الشرعية وعلى اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019، مشيرة إلى أنه محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها.