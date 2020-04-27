جمعية الأورمان: خطة لتوصيل المواد الغذائية للمحتاجين منعا لتفشي كورونا

قال اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان الخيرية، إن الجمعية هذا العام أعدت خطة متنوعه لرفع المعاناة عن القرى الأكثر فقراً والعمالة المؤقته خاصة مع تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح "شعبان، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر برنامجه "خط الخير" على راديو مصر، أن الجمعية أعدت داد مجموعة من الآليات لتوزيع الموالأطاد الغذائية لبيوت المحتاجين خاصة مع إلغاء موائد الرحمن هذا العام، كما تستمر في دعم المطلقات والأرامل واليتيمات والغارمات بمشروعات صغيرة وأجهزة كهربائية للعرائس.

وتابع أن الجمعية أيضا ستدعم المرضى المحتاجين لإجراء عمليات وكذلك تركيب الأطراف الصناعية، مع متابعة الحالات وتوفير مشروعات صغيرة تناسب حالتهم فالاصل في استراتيجية الجمعية العمل وحث المجتمع على العمل.