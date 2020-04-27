"التموين": وعي الشعب وراء انخفاض القوة الشرائية للمواطنين

أكد أحمد الزايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت خلال الفترة الماضية، عكس ما كان يحدث قبل ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأضاف "الزايد"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه أسماء مصطفى على قناة "اكستر نيوز"، أن تلك الفترة شهدت تزاحما من جانب المواطنين على شراء المواد الغذائية والسلع والعمل على تخزينها في المنازل، خوفا من نفاذها من المجمعات الاستهلاكية، ولكن بسبب وعي الإعلام المصري، الذي سلط الضوء على وزارة التموين، وتأكيداتها المستمرة أن كل السلع والمنتجات الزراعية واللحوم بكل أشكالها متوفرة بشكل دائم في المنافذ، إضافة إلى ياميش رمضان بكل أصنافه وجودته، وأن هناك احتياطيات كبيرة منها، انخفضت فعلا القوة الشرائية للحد المعقول والطبيعي.

وتابع أن جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة، في كل منافذ وزارة التموين، ولا يوجد ندرة في أي سلعة، مشيرًا إلى أنها متوفرة بأسعار مناسبة جدًا وبخصومات تتراوح ما بين 15- 25٪.

ولفت إلى أن هناك زيادة في السلع المطروحة في كل المجمعات، وهذا جعل هناك ثقة لدي المستهلك النهائي بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة، وأن هناك رهان علي وعي وثقافة الشعب المصري، حتي تمر هذة الفترة، مؤكدا أن معرض "أهلا رمضان"، المنعقد من 10 أبريل ومستمر حتى 10 مايو، وتوافر كل السلع فيه قد طمأن المواطنين.