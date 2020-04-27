إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوي في الإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، نتيجة حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بينهم أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة، بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، اليوم، أعلى كوبري أبو الخير، تجاه القاهرة.

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت قيادات المديرية، ومأمور وضباط قسم شرطة أول العامرية، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف 6 مصابين، منهم 3 إلى مستشفى العامرية العام، ونقل حالتين إلى مستشفى رأس التين العام، بينما تم نقل حالة إلى مستشفى جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت إدارة المرور على السيارات، وأزالت آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول العامرية، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.