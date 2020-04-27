جامعة حلوان تتقدم بابتكار جديد لإنتاج كواشف سريعة لكورونا

تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم، بمشروع تحت عنوان "تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد"، إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" رقم ( 7102) للمعاونة في مجابهه فيروس كورونا المستجد، واجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله فنيا.

وقال الدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان، إنّ منظمة الصحة العالمية صنفت في 11 مارس 2020 الإصابة بفيروس كورونا بأنّها جائحة، مضيفا أنّ ارتفاع عدد الإصابات كان دافعا إلى العمل على 3 محاور: الأول تضمن التشخيص المبكر، والثاني العلاج الفعال، والثالث تطوير لقاح للحماية، وحسب منظمة الصحة العالمية، يتم تجريب العديد من الأودية وتقييم نتائجها، أما بالنسبة للقاح فالتاكد من أي لقاح تجريبي بشكل قاطع يجب أن يستغرق من عام إلى عام ونصف.

ويهدف المشروع لإنتاج وتطوير كواشف سريعة لفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجي (لا يتعدى زمن الكشف فيها عن 10 دقائق)، ذات حساسية عالية بمقارنتها بتفاعل البلمره المتسلسل rRT-PCR، وهذا الكاشف السريع سيعتمد على اختبار مناعي بين انتجين لفيروس كورونا المستجد (في عينة دم الشخص المصاب) وجسم مضاد أحادي النسيلة.

ويشارك في المشروع عده جهات بحثية مصرية من "جامعة حلوان – جامعة القاهره – المركز القومي للبحوث"، ويشرف على المشروع، الدكتور محمد مصطفى عمران - الأستاذ المساعد الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة حلوان ومدير المشروع، والدكتور أحمد برهوم همام - مدرس تكنولوجيا النانو بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة ونائب مدير المشروع.

يتكون فريق عمل المشروع من الدكتورة داليا عبدالحميد عمران الأستاذ بكلية طب قصر العيني، الدكتور أشرف عبده طبل الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والدكتور فتحي محمد عبد الحليم أستاذ مساعد دكتور الكيمياء التحليلية بكلية العلوم - جامعة القاهرة، ومجموعة متميزة من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة حلوان، وعبدالله أحمد محمود، إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم، سارة أحمد عبدالمنعم، لإجراء التجارب البحثية في المشروع.