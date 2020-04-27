إزالة 59 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأبراج المخالفة بمنطقة أبوفليو بشرق النيل.

شدد المحافظ على التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، للقيام بأعمال البناء.جاء ذلك، بحضور، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وقد أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة 59 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 5472 متر، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد 792 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2591 فدان و16 قيراط و44 سهم، و1381 حالة إزالة مباني بمساحة 148001 متر مربع.

ووجه المحافظ جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والاستمرار في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة.