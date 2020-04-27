البريد:صرف 400 مليون جنيه من منحة العمالة غير المنتظمة لـ800 ألف مستحق

كشف عبده علوان القائم بأعمال رئيس هيئة البريد عن صرف الهيئة 400 مليون جنيه لنحو 800 ألف من مسحتقي منحة العمالة غير المنتظمة المخصصة للمتضررين من تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، وذلك منذ بداية الصرف وحتى مساء أمس الاول.

وأضاف "علوان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة سلمت 600 ألف كارت من بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لجميع المستفيدين من المنحة بالمرحلة الأولى وسيتم إضافة المستحقات المالية للمواطنين عليها تلقائياً عبر نظام بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية للمستفيدين.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع وذلك فى إطار تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالي.

وأوضح "علوان" أن الهيئة القومية للبريد اتخذت التدابير الاحترازية التى تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خاصة في أثناء عملية صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم توزيع المستفيدين على مكاتب البريد بالمحافظات بحيث يتوجه كل مواطن إلى أقرب مكتب بريد له لاستلام المنحة، كما تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لفئاتهم العمرية، إضافة إلى مد فترة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية لتبدأ من 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بهدف الحد من التكدسات ولكى يحصل كل مواطن على المنحة بكل سهولة ويسر.