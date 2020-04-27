برنامج تدريبي للعاملين بقناة السويس حول سبل الحماية من كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي للعاملين بالهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الصحة وينعقد بقاعة مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.

يشرف على البرنامج التدريبي الدكتور عماد الدين الهاشمي، استشاري مكافحة العدوى بوزارة الصحة، ويستهدف البرنامج بالأساس توعية العاملين بالهيئة لاسيما مسؤولي القطاع الطبي والمتعاملين بصورة مباشرة مع السفن العابرة من طاقم الإرشاد ومراقبي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط للتعرف على الممارسات الصحية السليمة وطرق الحماية ومكافحة العدوى وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن البرنامج عدة محاضرات تستهدف التعريف بفيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وطرق الوقاية الشخصية ووسائل الحماية من ارتداء الماسكات الطبية، والقفازات والبدل الوقائية فضلاً عن طرق نزعها والتخلص منها.

في ذات السياق، وفي إطار حرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وجَه الفريق ربيع بتوفير بوابات التعقيم والكواشف الحرارية بالمباني والمنشآت الإدارية .