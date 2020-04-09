عرض مجموعة من مقتنيات "الإمبراطورة أوجيني" بمتحف هيئة قناة السويس

تنسق وزارة السياحة والآثار للاستفادة من القطع الأثرية الموجوده بالمخازن وإعادة توظيفها، مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، لنقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا.

وقال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن هذه المقتنيات عبارة عن "طقم أنتريه" يتكون من عدد من "الكراسي والكنب"، كان أعدّه الخديوي اسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة "أوجيني"، في أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس ثم آل ملكية هذا الطقم لاحقا لأبناء الخديوي، مشيرا إلى أن تلك القطع هي عهدة وزارة الأوقاف وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة "شيوه كار".