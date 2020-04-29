"راح المقابر وولع في نفسه".. حكاية انتحار شاب في المنوفية

أمرت النيابة العامة، بدفن جثة شاب انتحر بإشعال النار في جسده، داخل مقابر قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، بعدما انتهى الطب الشرعي، من الكشف الظاهري على الجثمان، وجرى دفنه بمعرفة أسرته.

بداية الواقعة حسبما أفادت التحريات والتحقيقات، بأن المتوفى يبلغ من العمر 27 عاما، ويعاني من مرض نفسي، يجعله غير مسؤول عن تصرفاته، وتوجه إلى منطقة المقابر بقرية سرسنا بالشهداء، حيث أعد عدة الانتحار نتيجة لمروره باضطرابات نفسية، وأحضر مواد مشتعلة وكبريت.

وأفادت التحريات، بأن المتوفى 26 سنة، سكب البنزين على ملابسه التي يرتديها، ثم أشعل النيران التي سرعان ما التهمت ملابسه بفعل البنزين، ثم أتت على جسده.

واكتشف أحد العاملين بالمقابر الواقعة، وحاول أطفاء النيران التي التهمت جثة الشاب، وطلب مساعدة الأهالي الذين تجمعوا ابلغوا مركز شرطة الشهداء، ثم نقلوه إلى مستشفى الشهداء العام، وباءت محاولات انقاذه بالفشل وفارق الحياه.

وتبين من تحريات وحدة مباحث الشهداء، أن المُتوفى مريض نفسي ويعاني من اضطرابات نفسية لازمته منذ فترة طويلة، وهو ما دفعه للانتحار داخل المقابر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأفادت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، بأن المتوفى مريض نفسي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأفاد التقرير الطبي بأن الحروق التي أصابت جثة المتوفى كانت شديدة وتسببت في وفاته.