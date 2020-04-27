مجلس مدينة إسنا يقود حملة لرفع المخلفات بالشوارع

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة لرفع الأتربة والمخلفات بالطريق العام بمنطقة الجسر ومنطقة الضرائب بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى استحسان المواطنين.

ورفع مجلس قروي الحلة المخلفات من الشوارع العامة وقرية الحليلة بجوار المسجد وطريق مصر أسوان الزراعى، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك طبقاً لخطة النظافة الموضوعة من قبل محمد سيد سليمان رئيس مجلس ومدينة إسنا، وبناء على تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.