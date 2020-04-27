أخبار البنوك.. إليك 5 بنوك تتيح الاشتراك بخدماتها الإلكترونية أونلاين

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزامنًا مع بدء شهر رمضان الكريم، طرحت العديد من البنوك عددا من خدماتها الإلكترونية أونلاين للعملاء وغير العملاء دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، تسهيلًا على العملاء ولإتمام معاملاتهم بطريقة آمنة.

وترصد "الوطن" البنوك التي أتاحت الاشتراك في خدماتها إلكترونيًا لتوفير عناء الذهاب إلى الفرع على النحو التالي:

بنك القاهرة

نشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل ميزة استخدام "قاهرة كاش" والاشتراك بالخدمة عن طريق موقع البنك الرسمي، من خلال خطوات سهلة دون الحاجة للذهاب للفرع.

ويتيح البنك للعملاء وغير العملاء إمكانية القيام بكافة معاملاتهم اليومية من سداد فواتير وشحن رصيد والتحويل دون الحاجة للخروج من المنزل، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يقدم البنك هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة للعملاء الجدد، لتشجيعهم على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني للبنك وتقليل استخدام الكاش.

ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ومزايا الاشتراك من هنــــــــا.

البنك الأهلي

نشر البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطوات الاشتراك في خدمات البنك الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، تسهيلًا وتيسيرًا على العملاء في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتيح البنك الاشتراك في خدمة الأهلي نت والأهلي NBE من خلال موقع البنك الإلكتروني أو مركز الاتصالات.

ويمكنك الاطلاع على خطوات الاشتراك من الموقع الإلكتروني أو عن طريق مركز خدمة العملاء من هنـــــــــا.

بنك مصر

وقدّم بنك مصر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو يوضح كيفية الاشتراك وتفعيل محفظة بنك مصر "BM Wallet" عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع، حيث يمكنك دفع فواتيرك والشحن والشراء عبر الإنترنت بكل سهولة من بيتك سواء كنت من العملاء الحاليين لبنك مصر أو من غير العملاء.

وللاطلاع على كيفية الاشتراك في خدمات البنك الإلكترونية من هنــــــــا.

بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إمكانية الاشتراك في تطبيق "محفظتي" عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء البنك، حيث سيتم مراجعة البيانات هاتفيًا ثم يتبعها رسالة قصيرة تصل على الهاتف المحمول للعميل لتفعيل المحفظة، كما ستتضمن الرسالة الرابط الخاص بتحميل المحفظة.

ويمكنك الاطلاع على مزايا استخدام التطبيق من هنــــــــا.

البنك التجاري الدولي

ويقدم بنك CIB فرصة التسجيل في تطبيق المحفظة الذكية برسالة SMS بكل سهولة، من خلال إرسال رسالة قصيرة على رقم 4435 إذا كنت عميلًا للبنك، أما إذا لم تكن عميلًا للبنك، أرسل رقمك القومي في رسالة نصية قصيرة إلى 4435.

ويجب أن يكون رقم التليفون المحمول المستخدم للتسجيل بالمحفظة الذكية مملوكا لك بالرقم القومي المطابق لدى شركة الاتصالات الخاصة بك، وبعد إرسال الرسالة النصية القصيرة، يسجل البنك محفظتك خلال 3 أيام عمل.