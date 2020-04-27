فض 7 أسواق في الشرقية ضمن إجراءات مواجهة انتشار كورونا

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جهود التجار لعدم فتحهم الأسواق، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخدها الدولة لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية للتأكد من التزام التجار بعدم إفتراش الأسواق وتوعية المواطنين بخطورة التجمعات بأعداد كبيرة لتقليل فرص إصابتهم بفيروس كورونا فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ورش وتعقيم الشوارع والميادين والقرى لخلق جو صحى ونظيف للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق اليوم بفض سوق في كلاً من تلحوين وبني شبل.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض السوق الأسبوعي بقرية دبيج بالإضافه إلى فض سويقة قرية قرموط صهبرة. وقامت رئاسه مركز ومدينة منيا القمح اليوم بفض سوق الاثنين بالمدينه بشارع سعد زغلول الرئيسى بالمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بفض أسواق الزوامل- النوبة بوحدة أولاد سيف وفض سويقة بقريه ميت حمل بالوحدة المحلية العدلية. وقامت رئاسه مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الاثنين بقرية بقهبونه التابعة للوحدة المحليه بقهبونة.

وقامت رئاسة مدينة القرين اليوم بفض سوق عمومي داخل المدينة بميدان أبو سبيبة. وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بفض سويقة بجوار مكتبة حماده شارع عمروبن العاص.