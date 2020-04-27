محافظ القليوبيه: إزالة 5 مباني مخالفة في الخصوص

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة 5 مباني مخالفة لشروط الترخيص على مساحة ألف متر بمدينة الخصوص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة .

وأكد الهجان على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة على التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالتها بالكامل وتحقيق الردع العام والقضاء على العشوائية فى البناء .

شارك بالحملة من الجهاز التنفيذي للمحافظة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص ومن القيادات الأمنية اللواء السيد يوسف نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء حسن عليوة مساعد مدير الأمن للشرطه المتخصصة.