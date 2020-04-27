فيديو.. أشرف العشماوي يقرأ مقطعا من رواية "القبطية"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الروائي أشرف العشماوي ضيفًا على سلسلة حلقات "اقرأ معانا" والتي ينظمها المجلس، حيث يقرأ مقاطع من روايته "بيت القبطية"، ويبثها اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، على موقع "يوتيوب"، وصفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتتضمن السلسلة قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو فصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك" و"يوتيوب" مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.

يذكر أن سلسلة حلقات "اقرأ معانا" تقام ضمن المبادرة، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "خليك في البيت الثقافة بين ايديك".