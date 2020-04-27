وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

بدأت وحدات التراخيص، اليوم، استقبال المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم للمرة الأولى، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات في أثناء ترددهم على الوحدات، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

جاء ذلك تزامنا مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من 2030 سي سي، وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري، ولا يوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ فوري.

ومن المقرر الإعلان، تباعا عن فتح إجراءات تجديد التراخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.