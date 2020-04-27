بالفيديو كونفرانس.. "نسمات رمضانية" مبادرة الشباب والرياضة بالبحيرة

تنظم إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مبادرة نسمات رمضانية أونلاين، بعدد 4 ندوات، يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بدء من اليوم الاثنين، عن طريق الفيديو كونفرانس برنامج الزوم.

يأتي ذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم، وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، التي تتضمن تجمعات كبيرة، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، يتم بث فعاليات المبادرة مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على الرابط التالى:

https://us04web.zoom.us/j/7604218708.