جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عن المعامل الافتراضية بـ"فيديو كونفرانس"

نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة جنوب الوادي، بالتنسيق مع شركة "براكسيلابس"، أمس السبت، ورشة عمل عن المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد، وذلك عبر بث حي من شركة "براكسيلابس"، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أنه تم التوجيه بعقد معظم الفعاليات والاجتماعات بالجامعة بتقنية "فيديو كونفرانس"، لما تشهده البلاد من انتشار جائحة كورونا حفاظًا علي سلامة منتسبي الجامعة، وعدم تعطيل مثل هذه الفعاليات التي تستهدف رفع وعي منسوبي الجامعة بالتطبيقات التكنولوجية في التدريس والبحث العلمي، اتساقًا مع ما تشهده الجامعة من تطور في بنيتها الرقمية والتحول الرقمي علي كافة القطاعات.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، إلى أهمية ورشة العمل والبناء عليها في التوسع في استخدام المعامل الافتراضية ثلاثية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع التعليم التقليدي، لتوفير الوقت والجهد والمال، وتسهيل دخول الطلاب علي تجارب معملية معدة مسبقًا بتقنيات تكنولوجية عالية في أي وقت وفي أي مكان، بما يساهم في رفع مهارات التصور والتخيل للطلاب في المعامل العلمية، وما يتبعه من إجراء دروسهم العملية والبحثية بدقة متناهية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الجليل مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة جنوب الوادي، أن الورشة استمرت ساعتين وتم شرح فكرة عمل المعامل الافتراضية وأهميتها في العصر الرقمي، وتم إجراء محاكاة عملية لأحد تجارب الحمض النووي.

وحضر الورشة 100مشاركًا من الكليات والتخصصات المختلفة من جامعة جنوب الوادي والجامعات المصرية والعربية، وأوصي المشاركون بضرورة تكرار الحدث في جامعات مصرية وعربية أخرى.