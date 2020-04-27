هيئة آل مكتوم تطلق حملة توزيع السلال الغذائية على الأسر البسيطة

أطلقت هيئة آل مكتوم الخيرية، حملة توزيع السلال الغذائية ضمن حملة قلوب رحيمة في مختلف محافظات الجمهورية، كالجيزة والقاهرة ومطروح، وذلك لدعم الأسر البسيطة والعمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم لهم في شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي، مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية، إن الحملة تسعى حاليا لتغطية العديد من المحافظات ودعم الأسر البسيطة بسلال الغذاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد، نائب حاكم دبي، بمد يد العون للأسر المتضررة جراء فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هيئة آل مكتوم الخيرية ظلت لخمس سنوات تسعى في قضاء الحوائج بالإضافة إلى مئات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي شملت مئات الأسر المستحقة، وأيضًا حملاتها للتخلص من قضايا الثأر وإهداء المتصالحين رحلات عمرة لإتمام الصلح في الأراضي المقدسة، كما سددت الهيئة ديون مئات الغارمات للحيلولة دون دخولهن السجون وتخليصهن من الديون.