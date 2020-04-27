عبدالمجيد: زوجة الصحفي المتوفى و3 من أبناءه مصابون بكورونا وتم حجزهم

نعى أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، ببالغ الحزن والأسى، رحيل الزميل محمود رياض، الذي وافته المنية اليوم.

وقال عبدالمجيد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه تواصل مع الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، وإنه قد تم التغسيل والتجهيز لعملية الدفن واتباع كافة الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

ولفت عضو مجلس الصحفيين إلى أن الزميل الراحل ترك 4 أطفال منهم 3 مصابين بفيرس كورونا وهم طفل رضيع وطفل يبلغ 6 سنوات والثالث 8 سنوات بالإضافة إلى زوجته الملازمة للطفل الرضيع، لافتا إلى أنهم محتجزون بالمستشفى.

وشدد عبد المجيد على أن النقابة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات حمائية لزوجة الزميل الراحل وأطفاله.

وسرد عبد المجيد تفاصيل حالة الوفاة في بيان له قائلا: إن الزميل الراحل، شعر بأعراض الإصابة بكورونا، وتم التواصل من خلال رئيس لجنة الرعاية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع غرفة مجلس الوزراء، وتم احتجازه بمستشفى حميات إمبابة.

وأضاف: خلال فترة الاحتجاز بمستشفى حميات إمبابة، أجريت له ثلاث مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت سلبي أو إيجابي، والمسحة الثالثة أظهرت إيجابية الإصابة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث وضع على جهاز تنفس.

وقال عبدالمجيد: خلال الأسبوع الماضي قمت بالتواصل مع الجهات الرسمية، لإجراء مسحات لأسرته، وشقيقه عباس المخالط له في التنقلات، وللأسف أظهرت المسحات إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة.

وشدد على أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، تتواصل بشكل لحظي، لمتابعة حالة الأبناء، ودعم أسرته.

وأوضح أن الزميل الراحل هو الحالة الإيجابية الوحيدة التي ظهرت بين الصحفيين، وستعلن اللجنة بيانها الثالث بشأن ما تم مع حالات الاشتباه الآخرى.