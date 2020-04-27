الصحفيين: تعيين زوجة الزميل المتوفي بكورونا بالنقابة وصرف معاشه كاملا

أعلنت نقابة الصحفيين، رسميا، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس وذلك بعد اسبوعين من إصابته بفيروس الكورونا ونقله الى مستشفى العزل بالعجوزة .

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له منذ قليل، وفاة الزميل، معلنا تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لاسرته.

ويهيب مجلس النقابة جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع اطياف الشعب المصرى اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين انه كان على تواصل مباشر ويومى مع الزميل الراحل حتى تم نقله الى مستشفى العزل بالعجوزة وتم سحب تليفونه ولكنه كان يطمئن عليه يوميا و انه كان يتحسن فى الاتصال الاخير بينهما ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الاخيرة.

واضاف شبانة ان المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الادارى بالنقابة لإعانة الاسرة على الظروف المعيشي، وكذلك لمتابعة ابناءه خاصة وان اثنين من اطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل بعد ان انتقل إليهما الفيروس .

وانهى سكرتير عام النقابة تصريحه بانه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملا لاسرته .