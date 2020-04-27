شباب الطود يصنعون بوابات إلكترونية لتعقيم رواد مستشفيات الأقصر

انتهت مجموعة من شباب مدينة الطود، جنوب الأقصر، من تصميم عدد من بوابات التعقيم الإلكترونية، وتوزيع بعضٍ منها على مدخل المدينة، وعدد من المستشفيات الرئيسية بالمحافظة.

بدأت فكرة البوابة خلال قيام مجموعة من الشباب بحملات التطهير والتعقيم بمدينة الطود، واتفقوا على تصنيع بوابة تعقيم إلكترونية للأهالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأقدم أحد المهندسين فيهم بمعاونة الباقين على صنع بوابات إلكترونية بالجهود الذاتية، تستخدم في تعقيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بعدما انتشرت الفكرة بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت اهتمام عدد كبير من الأهالي، خاصة مع انخفاض تكلفتها.

وصمم الشباب بوابات التعقيم الآلية بواسطة أشعة الليزر، وبالفعل صارت جاهزة للتركيب على مداخل ومخارج المدينة، كهدية مقدمة منهم لأهل المدينة.

وأوضح المهندس إبراهيم غزالي، أحد الشباب المصممين للبوابة أنها تقوم بتعقيم الأشخاص من الخارج، والحذاء من أسفل، عن طريق رشاشات تعمل بشكل آلي، بعد مرور الشخص إلى داخل البوابة، وتحتوي على مادة هيبو كلوريد الصوديوم.

وأشار إلى أن الفكرة موجودة منذ فترة، لكن تباع بمبالغ كبيرة، وهو ما جعلهم يقدمون على تصميمها وتقديمها هدية في البداية، لبعض المنشآت والمصالح، ثم يتم بيعها بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أن التكلفة تتوقف على حسب سعة خزان المواد المعقمة، حيث قد تبدأ من 2000 جنيه، حتى 7000 جنيه، مؤكدا أنه تم إهداء مستشفى الأقصر الدولي ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بوابات شبيهة. وبدأت بالفعل مستشفى الأقصر الدولي، اليوم ، العمل باستخدام بوابات تعقيم إلكترونية لتطهير العاملين، والمترددين من المرضى على المستشفى ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام المستشفى، بالتجربة موضحًا أن المستشفى يعد من أول المؤسسات الموجودة بالمحافظة التي تعمل بتلك البوابات لوقاية المترددين عليها من المرضى والموظفين من كوفيد 19 المستجد.