فوانيس رمضان وهدايا للأطفال.. تعرف على أجواء الحجر الصحي بكفر الدوار

زادت فرحتهم وتغيرت حالتهم النفسية إلى الأفضل، وظهرت ابتسامتهم التي لم تعرف طريق وجوههم منذ دخولهم مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، بعدما وزع الفريق الطبي بالمستشفى فوانيس رمضان واللعب والهدايا عليهم، وخصص الفريق وقتا إضافيا لهؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 13 سنة، ليخلقوا مناخًا صحيا لهم ليساعدهم على الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وكان مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، برئاسة الدكتور ياسر زايد، والذي يحتضن داخل غرفه 9 أطفال مصابين بفيروس كورونا المستجد، انتهج أسلوبا خاصا في التعامل مع الأطفال الموجودين به، يعتمد على تهيئة المناخ الصحي لرفع روحهم المعنوية، ومدهم بالأدوية التي تعزز الجهاز المناعي لديهم.

ووزع، اليوم، الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار المخصص للحجر الصحي، لعلاج المصابين بفيروس كورونا، فوانيس رمضان ولعب أطفال وهدايا، على صغار السن المصابين بالفيروس المحتجزين داخل المستشفى، وسط حالة من الفرحة بين الأطفال.

وقالت مصادر بالمستشفى، إن حالة الأطفال النفسية أصبحت إيجابية ما يساهم في استجابتهم للعلاج وتعزيز جهازهم المناعي، لافتين إلى تكثيف الرعاية لهم من قبل الممرضات اللاتي يخصصن أوقات راحتهن لرعايتهم.

وأعلن مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، عن مغادرة دفعة جديدة من المتعافين بالمستشفى، ليبلغ عدد المتعافين 27 متعافيًا، خرجوا على دفعات، بعد تماثلهم للشفاء وتحول عينات تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، عقب خضوعهم للحجر الصحي، وخرج 6 متعافين من فيروس كورونا، اليوم، من الحجر الصحي بكفر الدوار، بعد تعافيهم من الفيروس.