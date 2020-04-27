"الطب الوقائي" في السويس يحصر المخالطين لحالة مصابة بكورونا

قام فريق من إدارة الطب الوقائي بالسويس بالوصول إلى منزل الحالة الثانية اليوم، المصابة بفيروس كورونا، للقيام بحصر المخالطين بالمريضة من عائلتها وجيرانها.

وقامت قوات الأمن بتأمين عمل الفريق الطبي خلال القيام بعمله في محيط منزل الحالة المصابة بفيروس كورونا بالسويس.

كانت مديرية الصحة بالسويس أعلنت عن ظهور إصابات جديدة اليوم، بفيروس كورونا بين المواطنين بالمحافظة، بإصابة رجل وسيدة.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه تم ظهور حالتين إيجابيتين لمريض يدعى "ا.ع.م"، ومريضة تدعى "س.و.م"، في منطقتين مختلفتين، وذلك بعد ظهور أعراض مشابهة لديهما وتوجههما لمستشفى الحميات وعزلهما فيها، وسحب العينات وبعد إجراء التحاليل بالمعامل المركزية وظهور النتيجة إيجابية، وجاري الآن التنسيق لنقل الحالتين لمستشفيات العزل عن طريق وزاره الصحة.

وأكدت مديرية الصحة، كما هو متبع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحصر المخالطين للحالتين، وتعقيم جميع الأماكن التي تردد عليها المرضى وتطهيرها بالكامل على مدار اليوم.

وأشارت مديرية الصحة، أنه يتم حصر المخالطين ومتابعة الموقف وإجراءات التطهير والتعقيم لجميع الأماكن الخاصة بخط السير جنباً إلى جنب مع تطهير جميع الأماكن وفقاً للخطة الموضوعة للمديرية.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت منذ يومين عن إصابة عامل وأسرته بالكامل بفيروس كورونا، وتم نقلهم إلى مستشفى العزل.