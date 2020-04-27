الحلقة 4 من مسلسل سلطانة المعز: مشادة ومحاولة تحرش وتطورات في قضية شمس

منافسة شرسة بين الأعمال الدرامية التي تتسابق خلال شهر رمضان المبارك، ومن بين هذه الأعمال مسلسل سلطانة المعز، الذي يُذاع يوميا عبر قناة النهار، في تمام الساعة 6:30 مساء، إذ تدور أحداثه في إطار شعبي درامي، عن قصة سيدة تدير محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

وبثت قناة النهار رابع حلقات سلطانة المعز، مساء اليوم، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الحلقة بإعترافات جديدة من شمس، شقيق نعيم (محمود عبدالمغني) في قضيته المحبوس على إثرها، خلال تحقيقات النيابة، والذي تولى سلام المحامي مهمة الدفاع عنه خلالها.

ونشبت مشادة بين المحامي سلام، وشقيقة نعيم، على خلفية احتجاز شمس لمدة 45 يوما إضافية، بعد الإعترافات الجديدة، لتنتهي الأزمة بتقديمهم الإعتذار إلى شقيقة سلام، سلطانة (غادة عبدالرازق)، لتقوم الأخيرة بعمل حلقة ذكر لهما، لإخراجهما من الأجواء الحزينة التي يعيشونها.

وفي جانب آخر، قام خزاعة بالتقدم للزواج إلى الفتاة التي اختارتها والدته، قبل أن تنتهي بالفشل بعد مشادة بين العروسة وخزاعة.

وكادت ابنة سلطانة أن تتعرض لعملية تحرش مع الشاب الذي يقوم بالمذاكرة معها، بعدما قام الأخير باستغلال خروج الجميع من المنزل سوى جابر الذي قام بإرساله خارج المنزل، ولكنه فوجئ برفضها للإستجابة لما يريده، قبل أن ترى ذلك سلطانة بدون شعورهم بوجودها، لتدخل دون أن تعلمهم برؤيتها لما حدث، وتقوم بإخباره بعدم التأخر في التواجد بالبيت عن الوقت المحدد له.

وبدأت جلسات قضية شمس بعد تولي سلام لها، حيث ذكرت النيابة تفاصيل قضية شمس بقتل وتهريب أفارقة عبر سيناء، حيث رصدت قيامه بخطف المجني عليهم وعند قيامهم بالهروب أطلق النار عليهم،ولم تهرب سوى واحدة فقط، قبل أن يقضي على كافة زملائه أيضًا، ليحاول بعد ذلك نفي التهمة بأنه كان مهددا من شخص ملثما ليقوم بأخذ السلاح منه ويقتله هو وباقي المختطفين الحقيقين.

وقام سلام بالدفاع عنه، ليطلب في النهاية استدعاء الطبيب الشرعي، والضابط شاهين الذي قام بتنفيذ عملية القبض على المهربين، وتمكن من الإمساك بشمس.

وأنتهت الحلقة بتوجيه بعض الأسئلة من سلام للطبيب والضابط حول الواقعة، ما بين مسافة إطلاق النار على الشخص الذي قام بتهديد شمس، وكذلك هل شخص واحد قام بقتل كل هؤلاء أم عدة أشخاص، ليوضح الطبيب أن الطلقات جاءت من زوايا مختلفة ما يعني أنه أكثر من شخص، ليستعد سلام في رصد الأحداث الجديدة للقاضي، وفقا لما استخلصه من معلومات من الطبيب والضابط.

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مواعيد عرض مسلسل سلطانة المعز

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.