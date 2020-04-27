النيابة تواصل التحقيقات في حريق الـ3 ساعات بمخزن أخشاب الوراق

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق مخزن أخشاب بمنطقة الوراق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من إخماد حريق مخزن اخشاب الوراق، وتبين ان النيران التهمت معظم محتويات المخزن، واستمرت قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق قرابة 3 ساعات متواصلة، بعد ان دفعت ب8 سيارات اطفاء تمكنت من اخماد السنة اللهب قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ورحجت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن الحريق بسبب ماس كهربائى اندلع فى المخزن وسرعان ما امتداد السنة اللهب فى محتويات المخزن، وتم تحرير محضربالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.