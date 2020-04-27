أوقاف الإسكندرية تخصص 11 مكانا لإخراج فدية رمضان والصدقات.. تعرف عليهم

خصصت مديرية أوقاف الإسكندرية، 11 مكانا لاستقبال الفدية والصدقة وذلك تيسيرًا على المواطنين واستجابة لبعض النداءات التي طالبت وزارة الأوقاف بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو كفار أو إخراج صدقة عيد الفطر أو غير ذلك من الصدقات سواء أكانت مادية أو عينية بتوفير مكان آمن لتلقي هذه الصدقات.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن فتح الباب لتلقي صدقة عيد الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام أو زكاة مال لحساب الفقراء والمساكين.

وتبرز "الوطن" الأماكن التى خصصتها وزارة الأوقاف داخل محافظة الإسكندرية.

1- شرق عمارات الأوقاف الدور الأرضي بجوار مسجد علي بن أبي طالب المسئول حاتم أبو بكر عبدالكريم.

2- محرم بك طريق السريع أعلى مسجد الرحمن المطار مدخل الخشب المسئول وسام علي السيد كساب.

3- العجمي الهانوفيل الرئيسي أعلى مسجد محمد موسى المسئول محمد حسين أبو زيد.

4. وسط، أعلى مسجد سيدي عبدالرزاق المسئول إبراهيم رمضان سالم فرج.

5. المنتزة، شارع 45 العصافره قبلي أعلى مسجد الصابرين المسئول محمد عبدالعزيز عوض.

6. العامرية، أول عرب العراوة، أعلى مسجد النور المحمدي بجوار القسم، المسئول عبدالرازق عبدالله عبدالرازق.

7. غرب، شارع الأمير لؤلؤ القباري أعلى مسجد أهل الذكر، المسئول ماهر عبدالجواد أحمد.

8. العامرية ثان، طريق العامرية كينج مريوط مربع الورش، المسئول أحمد إبراهيم أحمد عاشور.

9. برج العرب، مدينة برج العرب الجديدة، أعلى مسجد العنيق، المسئول إبراهيم إبراهيم محمد عبداللطيف.

10. الجمرك، شارع فرنسا أعلى المسجد الأرضي زنقة الستات، المسئول أشرف محمد علي سليمان.

11. الرمل، شارع 45 العصافره قبلي أعلى مسجد الصابرين المسئول عبدالسلام رزق عبدالسلام.

وأكدت الوزارة أنها ستبدأ في صرف هذه المبالغ فور تلقيها على مستحقيها الحقيقيين، كما ستقوم بدعمها بمبالغ أخرى من مواردها الذاتية من باب البر.