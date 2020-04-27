ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألف و847 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 27 إصابة جديدة و23 حالة شفاء وحالة وفاء واحدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح مجموع الإصابات ألفا و847 حالة ومجموع الوفيات 88 حالة ومجموع حالات الشفاء ألفا و128.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم، إلى أنه تم فحص ألفين و311 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل الوباء في العراق 73 ألفا و782 نموذجا.

وكانت وزارة الصحة العراقية، شددت في وقت سابق، على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية.