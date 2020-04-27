استخدم المناديل.. نصائح للمواطنين عند صرف منحة العمالة غير المنتظمة

بدأت الهيئة القومية للبريد أمس، صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة للمتخلفين عن موعد الصرف المخصص لهم، ويستمر صرف المنحة الأولى لمدة 5 أيام، حتى يتم تجنب التزاحم والذي قد يصبح بيئة لتفشي الفيروس.

ولتجنب التزاحم والتدافع على مكاتب البريد لصرف المنحة لتجنب انتشار الفيروس في التجمعات، تستعرض "الوطن" عددا من النصائح يجب اتباعها في حال التواجد في البريد المصري:

- الحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين العميل والآخر.

- تجنب أي من الأسطح الموجودة داخل فروع مكاتب البريد إلا للضرورة.

- استخدام المناديل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منه عقب الاستعمال.

- استخدام المطهر الكحولي داخل فرع البريد لتطهير اليدين فور لمس أي من الأسطح.

- اتباع تعليمات السلامة المعلن عنها داخل فروع البريد المختلفة.