الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون

تخطت الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة حاجز المليون إصابة وهو ما يعادل ثلث عدد الإصابات في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت السلطات في ولاية نيويورك، قررت في وقت سابق، إلغاء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي التي كانت مقررة في 23 يونيو المقبل بسبب مخاوف من وباء كورونا السمتجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بيلاسيو، اليوم، الاستعداد لتخصيص 100 ميل من شوارع المدينة للمارة فقط مع منع حركة السيارات فيها، على أن يبدأ تطبيق الخطة بإتاحة 40 ميلا على الأقل في مايو المقبل.

وقال دي بيلاسيو في الإفادة الصحفية اليومية، إن المدينة تأمل في إتاحة المزيد من المساحات لسكان نيويورك لممارسة التدريبات الرياضية، خاصة في المناطق المزدحمة التي قد تُصعب على البعض الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مثل المتنزهات العامة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.