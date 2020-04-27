جعجع: الوضع بلبنان خطير ويجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم، إن الوضع في لبنان معقد وخطير، مضيفاً أنه يجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله.

وأوضح جعجع، في مقابلة مع "العربية" الإخبارية، "لم تحقق حكومة حسان دياب أي شيء للبنان، ولن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله".

وأضاف جعجع، "نتواصل مع تيار المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك".

وأكد جعجع أنه غير نادم على وصول ميشيال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأوضح أن حزب الله يشكل مشكلة أكبر من الرئيس.

وحول المظاهرات على الأرض، أكد جعجع، أنه يتلاقى مع الشارع اللبناني في المطالب، موضحا أن أساس لبنان قوي والمشكلة هي في إدارة الدولة، ويجب تغيير المنظومة الحاكمة في البلاد"، مشيرا إلى أن مصير اللبنانيين بيدهم والحسم في الانتخابات.

واندلعت، اليوم، احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في عدة مناطق لبنانية، حيث عمد محتجون لبنانيون، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الجياع".

وعملت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على فتح الطريق، وقد تسبب التجمع بزحمة سير على الأوتوستراد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وجرت محاولات ثانية لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك، ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.